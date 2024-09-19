Физики обратились к суперкомпьютерам для 3D-карты строительных блоков материи

В исследовании, недавно опубликованном в Journal of High Energy Physics, используется решеточная квантовая хромодинамика (КХД) для визуализации взаимодействий кварков и глюонов — в совокупности известных как партоны — внутри этих адронов.

Этот новый трехмерный подход, основанный на обобщенных партонных распределениях (GPD), призван расширить наше понимание спина и внутренней структуры протона. В отличие от традиционных одномерных функций распределения партонов, GPD предлагают более полную картину, потенциально объясняя, как спин протона формируется из кварков и глюонов.

В ходе исследования было проведено 65 000 суперкомпьютерных симуляций, которые обработали миллионы часов данных.

Команда ожидает, что полученные результаты послужат основой для экспериментов на предстоящем электронно-ионном коллайдере (EIC).