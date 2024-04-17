Физики объяснили аномалию темной материи в древней галактике

JWST обнаружил удивительное явление — кольцо Эйнштейна, связанное с JWST-ER1g. Это кольцо возникает, когда массивный объект, например галактика, искривляет свет от фонового источника, искажая для нас изображение. Ученые были удивлены анализом этого кольца, который позволил предположить наличие необычно большого количества темной материи в гало галактики. Темная материя, которая, по предположениям, составляет 85% вещества Вселенной, остается необнаружимой в лабораториях. Однако ее гравитационное влияние неоспоримо. Высокая плотность темной материи в JWST-ER1g бросила вызов существующим ожиданиям.

Команда под руководством профессора Хай-Бо Ю из Калифорнийского университета в Риверсайде предлагает решение. Согласно их теории, когда обычная материя (газ и звезды) коллапсирует и конденсируется внутри гало из темной материи, она может сжимать само гало, что приводит к повышению его плотности.

«Этот объект с сильным линзированием уникален, поскольку у него есть идеальное кольцо Эйнштейна, из которого мы можем получить ценную информацию об общей массе в пределах радиуса Эйнштейна, что является критическим шагом для проверки свойств темной материи», — сказал один из авторов работы.