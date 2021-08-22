Физики показали, почему нужно мыть руки не дольше 20 секунд

Наука и технологии
Сегодня в 17:00
Физики показали, почему нужно мыть руки не дольше 20 секундЗдесь важнее не время
Физики описали простую модель, которая отражает механизм мытья рук. Моделируя мытьё рук, учёные оценили за сколько времени, вирусы и бактерии удалялись с кожи.
Вирусные или бактериальные частицы задерживаются на шероховатых поверхностях руки в своего рода ямках. Для того, чтобы достать их оттуда, энергия потока воды должна быть достаточно высокой. Сила текущей жидкости зависит от скорости движения рук. Более сильный поток легче удаляет частицы. Физики отметили, что если человек двигает руками во время мытья слишком медленно, вирусы и бактерии не получится вымыть из ямок.
Paul Hammond
Что касается времени, то достаточно 20 секунд энергичных движений, чтобы избавиться от патогенных частиц на коже.
Стоит отметить, что математическая модель не учитывает химические и биологические процессы, которые происходят из-за использования мыла.