Физики приблизились к созданию «идеальной бутылки»

Авторы исследования рассказали, что для бутылок существует критический угол наклона, при котором жидкость вытекает с максимальной скоростью. Связано это с тем, как формируются пустоты и пузыри у горлышка бутылки.

Учёные использовали замедленную съёмку, чтобы проследить за тем, как пузырьки формируются в бутылках с водой, глицерином и силиконовым маслом. Как оказалось, скорость вытекания жидкости всегда быстро растёт до того момента, пока угол наклона не достигает примерно 20 градусов. После этого скорость движения жидкости почти перестаёт меняться.

Исследователи говорят, что с помощью их расчётов можно подобрать такую форму горлышка бутылки, при которой жидкости будут течь максимально быстро. А это, в свою очередь, сделает тару удобнее для покупателей.