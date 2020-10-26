Наука и технологии
Сегодня 15:28
Физики распечатали кораблик, способный уместиться внутри человеческого волоса
Длиной всего 30 микрометров
С помощью 3D-печати физики создали микроскопический кораблик, способный уместиться внутри человеческого волоса.
Длина кораблика от носа до кормы составила 30 микрометров (толщина человеческого волоса варьируется от 40 до 120 мкм). Для создания такого миниатюрного объекта исследователи использовали двухфотонную стереолитографию. Это технология 3D-печати, при которой полужидкий полимер отвердевает под воздействием лазерных лучей и принимает нужную форму. Учёные смогли добиться получения сложных форм.
Они создали модель кораблика 3DBenchy. Это, кстати, стандарт 3D-печати или тестовая модель для калибровки. Ею проверяют точность и возможность 3D-принтеров. Учёные говорят, что напечатали самый крошечный корабль в мире, который может полноценно плавать благодаря разложению пероксида водорода на платиновом катализаторе.