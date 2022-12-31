Физики рассчитали скорость вылетания пробки из бутылки с шампанским

Учёные во время эксперимента открывали бутылки с шампанским и снимали это на специализированную камеру. «На многих кадрах мы постоянно видели появление небольшой горизонтальной линии параллельной горлышку бутылки. Это ударная волна, при которой газ выходит из бутылки со сверхзвуковой скоростью в течение тысячной доли секунды после её открытия. Как при взлёте ракеты», — рассказали исследователи.

Также они объяснили облако, образующееся возле горлышка. Оно появляется из-за того, что углекислый газ из шампанского превращается в кристаллы сухого льда.