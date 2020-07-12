Физики рассчитали траекторию полёта фекалий пингвинов

Препринт статьи учёных опубликовали на сайте arXiv.org. Кратко о работе пишет «N + 1». Чтобы понять смысл исследования, нужно знать, что пингвины очень долго высиживают яйца — иногда до ста дней. Чтобы не вставать лишний раз и не загрязнять гнездо, птицы выстреливают своими фекалиями на небольшое расстояние. Кроме того, пингвины используют фекалии для обустройства территории колонии, плавя ими снег.

Физики решили рассчитать максимальное расстояние полёта фекалий пингвинов с высокого постамента (предполагая, что это высота гнезда) и значение ректального давления. Они учитывали силу тяжести, действующие на фекалии при движении по желудку.

Без учёта сопротивления воздуха, вышло, что в океанариуме Катсурахама при средней высоте гнёзд пингвинов в 1,1 метра максимальное расстояние полёта фекалий составит 1,03 метра при угле к горизонту в 21 градус. Если же высота составляет два метра, расстояние возрастает до 1,34 метра. Ближе лучше не подходить.

Что касается ректального давления, то оно оказалось равно 2,3 килопаскаля.