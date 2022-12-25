Физики создали самую маленькую музыкальную пластинку в истории

"Я занимаюсь литографией уже 30 лет, и хотя эта машина у нас уже давно, она все еще кажется научной фантастикой", - сказал Питер Бёггильд, физик из DTU. "Чтобы получить представление о масштабах, в которых мы работаем, мы могли бы поставить подпись на эритроците с помощью этой штуки".

Рождественская пластинка стала для ученых просто забавным праздничным проектом, демонстрирующим возможность формирования поверхности с наноразмерной точностью. Вместо того чтобы добавлять материал на поверхность, Nanofrazor точно удаляет материал для придания поверхности желаемого рисунка или формы.

"В данном случае носителем является полимер, отличный от винила. Мы даже закодировали музыку в стерео … Чтобы прочитать канавку, нужен довольно дорогой атомно-силовой микроскоп или Nanofrazor, но это определенно выполнимо", - говорит Бёггильд, он к тому же является музыкантом-любителем и поклонником виниловых пластинок.