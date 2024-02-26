Физики взглянули на рынок NFT через призму статистики

В отличие от традиционных валют, обеспеченных физическими активами, NFT представляют собой цифровые объекты, как произведения искусства или предметы коллекционирования. Каждый NFT уникален и имеет определенную стоимость в зависимости от его атрибутов и спроса. Эта уникальность отличает их от типичных криптовалют, таких как биткойн, где каждая единица имеет одинаковую стоимость.

Исследователи сравнили рынок NFT с устоявшимися финансовыми рынками, но признали его уникальные характеристики и молодой возраст. Несмотря на эти различия, они заметили признаки «статистической зрелости», появляющиеся в пространстве NFT.

Анализ показал наличие «законов силы», статистического явления, наблюдаемого на устоявшихся рынках, что говорит о предсказуемости некоторых аспектов торговли NFT. Это указывает на то, что такие значимые события, как крупные сделки, не являются случайными, как можно было бы предположить.

Исследование также выявило «долгосрочную память» на рынке NFT, что означает, что прошлые тенденции имеют тенденцию влиять на будущее поведение. Эта характеристика, наряду с признаками «мультифрактальности» (когда различные части системы демонстрируют разную степень самоподобия), также указывает на уровень сложности и потенциальной согласованности динамики рынка.

Исследователи обнаружили положительную корреляцию между ценой криптовалюты, используемой для торговли NFT, и общим объемом торгов. Это говорит о наличии связи между сформировавшимся криптовалютным рынком и развивающимся рынком NFT.

Несмотря на то, что исследование открывает многообещающие перспективы, ученые подчеркивают необходимость дальнейших работ в этой области.