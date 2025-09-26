Физиологи МГУ изучили работу сердца мышей после космического полета

Опубликовано 26 сентября 2025, 18:101 мин.
Физиологи МГУ изучили работу сердца мышей после космического полетаЗдоровье космонавта?
Учёные Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова исследовали работу сердца мышей, которые провели 30 дней на орбите на биоспутнике «Бион-М» № 2. Цель эксперимента — понять, как условия космического полета влияют на сердечно-сосудистую систему и другие органы млекопитающих. В исследовании участвовали три группы мышей: обычные, нокаутные по гену Nrf2 (отвечающему за защиту клеток от стресса) и получавшие препарат, активирующий Nrf2 и повышающий устойчивость к радиации.
Учёные получили записи сердечного ритма во время взлета, полета и посадки. Сейчас специалисты, аспиранты и студенты биологического и медицинского факультетов МГУ изучают сердце и кровеносные сосуды мышей, вернувшихся с орбиты. Для этого временно развернут научный лагерь, чтобы исследовать ткани сразу после получения биоматериала.
Особое внимание уделяется артериям и венам головного мозга, конечностей и печени, а также биоэлектрической активности водителя ритма сердца и прилежащих легочных вен, важных для аритмий.
В дальнейшем планируются контрольные эксперименты и исследования на разных этапах восстановления мышей, а также молекулярно-биологические работы, включая полногеномное РНК-секвенирование аритмогенных структур.