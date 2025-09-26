Физиологи МГУ изучили работу сердца мышей после космического полета

Учёные получили записи сердечного ритма во время взлета, полета и посадки. Сейчас специалисты, аспиранты и студенты биологического и медицинского факультетов МГУ изучают сердце и кровеносные сосуды мышей, вернувшихся с орбиты. Для этого временно развернут научный лагерь, чтобы исследовать ткани сразу после получения биоматериала.

Особое внимание уделяется артериям и венам головного мозга, конечностей и печени, а также биоэлектрической активности водителя ритма сердца и прилежащих легочных вен, важных для аритмий.

В дальнейшем планируются контрольные эксперименты и исследования на разных этапах восстановления мышей, а также молекулярно-биологические работы, включая полногеномное РНК-секвенирование аритмогенных структур.