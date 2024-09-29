ФК ЦСКА создаст команды по Counter-Strike 2 и Dota 2

Футбольный клуб ЦСКА анонсировал создание киберспортивных команд для участия в турнирах по Dota 2 и Counter-Strike 2. Об этом сообщил Евгений Сафронов, глава новой Профессиональной киберспортивной организации (ПКО) ЦСКА. Он уточнил, что хотя фонд ЦСКА будет одним из учредителей, организация будет независимой и не будет напрямую связана с ПФК ЦСКА.

Сейчас команда по Dota 2 проходит тестирование, а сборка состава для Counter-Strike 2 только начинается. По словам Сафронова, проект не будет иметь строгих ограничений по составу. Презентация команды по Dota 2 запланирована на ближайшее время, и поклонники уже могут ожидать новостей.

В настоящее время команда работает над запуском рекламной кампании и созданием социальных сетей. В ПКО ЦСКА надеются привлечь внимание как старых, так и новых фанатов киберспорта и создать успешную платформу для участия в престижных турнирах.