Флагман Samsung S21 не сможет повторить успех Galaxy S10 двухлетней давности

Согласно данным Sijoitusrahastot, продажи Galaxy S21 могут превзойти продажи прошлогодней линейки Galaxy S20, но уступят продажам Galaxy S10 2019 года. Аналитики прогнозируют, что совокупные поставки Galaxy S21 за четыре квартала окажутся на 30% меньше, чем поставки Galaxy S10.

Аналитики также рассказали, что операционная прибыль Samsung в четвёртом квартале 2020 года составила около 500 млн вон — это меньше, чем ожидалось. Тем не менее, эксперты считают, что 2021 год будет компании более удачным. Всё благодаря уверенному росту в полупроводниковой отрасли.