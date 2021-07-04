Флагманские процессоры для iPhone и Android будут производиться на одной и той же фабрике

Инсайдер Ice Universe рассказал, что Qualcomm будет использовать корейскую фабрику Samsung для массового производства обычной версии Snapdragon 895. А вот Snapdragon 895 Plus закажут тайваньской TSMC. Одна из причин, по которой тайваньский производитель микросхем не принимает заказы Qualcomm, заключается сейчас в продолжающемся дефиците. Кроме того, TSMC отдаёт приоритет заказам Apple. Ранее даже утверждалось, что Apple уже зарезервировала первоначальные поставки 4-нм чипсетов для грядущих iPhone, iPad и Mac.

Тем не менее во второй половине 2022 года Qualcomm, вероятно, сможет обеспечить заказы на 4-нм чипы от TSMC, если дефицит чипов уменьшится.