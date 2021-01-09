Флагманский Xiaomi Mi 11 согнулся и треснул в руках у неаккуратного владельца

Снимок опубликовали в китайской соцсети Weibo. На фотографии Mi 11 предстал в изогнутом виде: часть его корпуса согнулась относительно другой на 90 градусов. Кроме того, потрескалось защитное стекло смартфона.

Владелец аппарата не пояснил, что именно случилось, а у пользователей родились свои версии. Кто-то пошутил, что владелец смартфона, видимо, пытался превратить его в складной. Также появилась версия, что устройство проходило тест-драйв, и, вероятно, такая участь может его постигнуть, если владелец решит на него сесть.

Стоит отметить, что Xiaomi Mi 11 использует самое прочное защитное стекло на сегодняшний день — Corning Gorilla Glass Victus.