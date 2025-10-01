Flexell Space и Spacemind создадут космические солнечные панели нового поколения

Опубликовано 01 октября 2025, 18:351 мин.
Flexell Space и Spacemind создадут космические солнечные панели нового поколенияОбъединяются
На Международном астронавтическом конгрессе (IAC 2025) в Сиднее южнокорейская компания Flexell Space и итальянская NPC Spacemind подписали меморандум о сотрудничестве. Партнёрство направлено на создание передовых солнечных панелей для малых спутников и будущих космических аппаратов.
Flexell Space займётся развитием своих лёгких и энергоэффективных солнечных ячеек нового поколения, а Spacemind будет отвечать за проектирование и разработку. Генеральный директор Flexell Space Тэхун Ан отметил, что соглашение с итальянскими коллегами — важный шаг для выхода компании на мировой рынок.
Spacemind с 2013 года занимается разработкой и внедрением интегрированных спутниковых решений, опираясь на «более чем 20-летний опыт в аэрокосмической инженерии», пишут СМИ. Flexell Space, в свою очередь, предлагает ультралёгкие и крепкие солнечные технологии, прошедшие испытания на Земле и в космосе.