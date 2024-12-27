Флот РФ пополнится боевым ледоколом «Николай Зубов» в 2027 году

Опубликовано 27 декабря 2024, 16:301 мин.
Флот РФ пополнится боевым ледоколом «Николай Зубов» в 2027 годуПатрульный корабль ледового класса
«Николай Зубов» проекта 23 550 будет передан ВМФ России в 2027 году, сообщил журналистам врио генерального директора АО «Адмиралтейские верфи» Андрей Быстров, его слова передает ТАСС. Ожидается, что корабль пройдет ходовые испытания в конце 2025 — начале 2026 года.
«Николай Зубов» — второй корабль этого проекта, строящийся для ВМФ России. Он был заложен в ноябре 2019 года, а головной ледокол, «Иван Папанин», будет сдан к августу 2025 года. Корабли предназначены для патрулирования Арктики, сопровождения и поддержки кораблей, а также поражения морских, береговых и воздушных целей.
При водоизмещении около 9 000 тонн эти корабли могут развивать скорость до 18 узлов и действовать автономно до 70 суток. Они вооружены переносным зенитно-ракетным комплексом, артиллерией, оснащены радиолокационными и метеорологическими станциями. Кроме того, на кораблях может разместиться вертолет.