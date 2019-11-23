Флот России оснастят катерами с невероятно прочным корпусом

Производитель катера «РИФ» из Ростова-на-Дону сейчас ведёт переговоры о поставке с ВМФ. Первый подобный катер с 2017 года используется Каспийской флотилией.

Военным предлагают серию катеров «РИФ 122», обладающих большей грузоподъёмностью и пассажировместимостью. Уникальными суда делает материал для корпуса — полиэтилен низкого давления. Он не подвержен коррозии, не требует лакокрасочного покрытия, может применяться при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов. Катер серии «РИФ 122» можно даже эксплуатировать в битом льду.

Сейчас переговоры с ВМФ находятся на стадии формирования технического задания.