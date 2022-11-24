Флот США оштрафовали за "пиратство"

Компания утверждала, что они выпустили 38 копий своего программного обеспечения BS Contact Geo, но пока они вели переговоры о дополнительных лицензиях, ВМС установили это программное обеспечение по меньшей мере на 558 466 машин в период с 2013 по 2015 год.

В судебном заявлении компания утверждает: "Без предварительного уведомления или согласия Bitmanagement ВМС установили BS Contact Go на сотни тысяч компьютеров. Bitmanagement не выдавала лицензию или иное разрешение на такое использование своего программного обеспечения, и ВМС никогда не выплачивали Bitmanagement компенсацию за такое использование программного обеспечения Bitmanagement".

Компания предъявила ВМС иск на сумму около 600 млн долларов за "умышленное нарушение авторских прав" на программное обеспечение, которое представляет собой 3D-просмотрщик, позволяющий визуализировать и взаимодействовать с 2D/3D контентом, и основанное на цифровых данных, полученных из “различных источников (землеустроительные работы, CAD, спутниковые снимки, воздушное лазерное сканирование и т.д.)”.

В судебных документах говорится, что после подачи иска в июле 2016 года ВМС удалили программное обеспечение BS Contact Geo со всех своих компьютеров и "впоследствии переустановили его на 34 посадочных местах в целях инвентаризации".

Однако ВМС ответили на иск в отдельном судебном документе, утверждая, что полученные ими лицензии позволяют им делать дополнительные копии программного обеспечения, не требуя дополнительной оплаты.