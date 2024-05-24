Флот США выделил 1 млрд долларов на создание фрегатов класса Constellation

Опубликовано 24 мая 2024, 14:02
1 мин.
Флот США выделил 1 млрд долларов на создание фрегатов класса ConstellationВсего построят два
ВМС США заключили с компанией Fincantieri Marinette Marine контракт стоимостью 1 миллиард долларов на строительство пятого и шестого фрегатов класса Constellation, получивших обозначения FFG-66 и FFG-67. Согласно этому объявлению, сделанному в четверг, дата завершения строительства назначена на апрель 2030 года.
FFG-66 будет назван USS Hamilton, в честь Александра Гамильтона, первого министра финансов при президенте Джордже Вашингтоне.
Несмотря на этот прогресс, программа создания фрегатов сталкивается со значительными задержками из-за проблем с рабочей силой и незавершенного проекта. Проект этих фрегатов, первоначально имевший 85% общего с итальянским и французским FREMM, был значительно изменен для соответствия стандартам ВМС США, и теперь его общее сходство составляет около 15%.
Fincantieri Marinette Marine к тому же занизила цену контракта, что привело к задержкам. Представитель Fincantieri сослался на высказывания Джеймса Гёртса, бывшего руководителя отдела закупок ВМС, который защищал контракт как «наилучшую стоимость» для налогоплательщиков.