Флот США выделил 1 млрд долларов на создание фрегатов класса Constellation

FFG-66 будет назван USS Hamilton, в честь Александра Гамильтона, первого министра финансов при президенте Джордже Вашингтоне.

Несмотря на этот прогресс, программа создания фрегатов сталкивается со значительными задержками из-за проблем с рабочей силой и незавершенного проекта. Проект этих фрегатов, первоначально имевший 85% общего с итальянским и французским FREMM, был значительно изменен для соответствия стандартам ВМС США, и теперь его общее сходство составляет около 15%.

Fincantieri Marinette Marine к тому же занизила цену контракта, что привело к задержкам. Представитель Fincantieri сослался на высказывания Джеймса Гёртса, бывшего руководителя отдела закупок ВМС, который защищал контракт как «наилучшую стоимость» для налогоплательщиков.