Флоты России, США и Китая сравнили по мощности

Так эксперт прокомментировал публикацию Пентагоном карты, на которой были отмечены зоны повышенной активности военно-морского флота России и Китая.

Аналитик отметил, что у США есть не менее десяти авианосных группировок. Но даже если в строю находятся шесть или восемь из них, — это уже значимый фактор. Кроме того, США обладают хорошо подготовленными корпусами морской пехоты, а также десятками лучших эсминцев. Сейчас американский флот находится во всех точках интереса США. То есть и в Средиземном море, и в Индийском океане, и в зонах Карибского бассейна, и в Тихоокеанском регионе.

Что касается Китая, то по числу надводных кораблей флот страны находится на втором месте в мире. Более того, сейчас военно-морские силы Китая развиваются «семимильными шагами». Эксперт напомнил, что в стране своими силами построили второй авианосец, а третий сейчас на подходе. Также Китай обладает универсально-десантными кораблями водоизмещением до 50 тысяч тонн, которые раньше были только у США. Помимо этого, Китай начинает заходить в регионы, где традиционно находились американские корабли.

Если говорить о России, то по ударному потенциалу, по ракетно-ядерным силам подлодок, она занимает второе место после США. Также в последние годы военно-морские силы России стали прощупывать океанскую зону и выходить на протоптанные ранее дорожки. Этот рост активности российского и китайского флотов беспокоит Пентагон.