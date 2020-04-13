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Фонд Google пообещал раздать по тысяче долларов пострадавшим от коронавируса семьям
Но только тем, кто живёт в области залива Сан-Франциско
Фонд Google пообещал раздать по тысяче долларов пострадавшим от коронавируса семьям. Благотворительная организация начала сбор денег, а генеральный директор Google Сундар Пичаи уже вложил $1 млн.
Для проекта фонд объединился с некоммерческой организацией GiveDirectly. Вместе они намерены помочь малоимущим семьям, живущим в области залива Сан-Франциско. Всего планируется собрать $5 млн. Эти деньги отправят напрямую 5000 семьям. Таким образом, каждая семья получит по тысяче долларов.
Фонд уже собрал $2 млн. Помимо денег Пичаи учитываются собственные средства организации. В фонде утверждают, что из-за кризиса, вызванного пандемией, многие бедные семьи вынуждены выбирать между едой, лекарствами и платой за аренду. При этом среди пострадавших насчитывается множество матерей-одиночек.