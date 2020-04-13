Фонд Google пообещал раздать по тысяче долларов пострадавшим от коронавируса семьям

Для проекта фонд объединился с некоммерческой организацией GiveDirectly. Вместе они намерены помочь малоимущим семьям, живущим в области залива Сан-Франциско. Всего планируется собрать $5 млн. Эти деньги отправят напрямую 5000 семьям. Таким образом, каждая семья получит по тысяче долларов.

Фонд уже собрал $2 млн. Помимо денег Пичаи учитываются собственные средства организации. В фонде утверждают, что из-за кризиса, вызванного пандемией, многие бедные семьи вынуждены выбирать между едой, лекарствами и платой за аренду. При этом среди пострадавших насчитывается множество матерей-одиночек.