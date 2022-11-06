Фонд на $80 млн поддержит создателей Интернета будущего

Успешные кандидаты получат по $25 000, 10 недель структурированного менторства и постоянный доступ к сети OrangeDAO, насчитывающей более 1200 членов. В обмен OrangeDAO и Press Start получают возможность инвестировать в “результирующие” компании, если таковые будут созданы участниками программы

Технический обозреватель Роберта X. Крингли объясняет, считает, что эта модель "венчурного капитала среднего класса" "будет тиражироваться и “расти без ограничений", в конечном итоге экспортируя себя из Кремниевой долины в города по всему миру.

У OrangeDAO большие планы, и для их реализации в августе привлекла 80 млн долларов венчурного капитала, и первым направлением использования этого капитала стали эти стипендии.