Опубликовано 25 июля 2025, 17:181 мин.
Фонд НАТО по инновациям обновил команду на фоне роста инвестиций в «оборонку»Команда пополнилась специалистами
Фонд НАТО по инновациям (NIF), который в 2021 году получил миллиард долларов от более чем 20 стран, обновил свою команду управления. В связи с ростом военных расходов в странах НАТО, инвестиции в технологии двойного назначения — которые могут использоваться как в гражданских, так и в оборонных целях.
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Изначально в фонде было пять партнеров, но теперь команда состоит из пяти: двое новых — Ульрих Квей из Германии и Сандер Вербругге из Нидерландов, а также оставшийся из старых — Патрик Шнайдер-Сикорски из Лондона. Из фонда, правда, ушли двое из основателей, включая Келли Чен, которая решила сосредоточиться на новом проекте.
За время работы NIF сделал 19 инвестиций в стартапы и фонды, включая компании, работающие с дронами и космическими технологиями. Фонд также поддерживает инициативы НАТО по ускоренному внедрению новых технологий для обороны.