Фонд НАТО по инновациям обновил команду на фоне роста инвестиций в «оборонку»

Изначально в фонде было пять партнеров, но теперь команда состоит из пяти: двое новых — Ульрих Квей из Германии и Сандер Вербругге из Нидерландов, а также оставшийся из старых — Патрик Шнайдер-Сикорски из Лондона. Из фонда, правда, ушли двое из основателей, включая Келли Чен, которая решила сосредоточиться на новом проекте.

За время работы NIF сделал 19 инвестиций в стартапы и фонды, включая компании, работающие с дронами и космическими технологиями. Фонд также поддерживает инициативы НАТО по ускоренному внедрению новых технологий для обороны.