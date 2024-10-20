Наука и технологии
Опубликовано 20 октября 2024, 03:45
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Фонд суверенных технологий Германии вложил уже 23 млн евро в ПО с открытым кодом

Отмечает два года инвестиций
Фонд суверенных технологий Германии (STF) достиг отметил свою вторую годовщину «продвижения публичной цифровой инфраструктуры». За последние два года фонд инвестировал более 23 миллионов евро в шестьдесят технологий с открытым исходным кодом.
Фонд суверенных технологий Германии вложил уже 23 млн евро в ПО с открытым кодом
© Ferra

Эта инициатива, поддерживаемая немецким правительством, направлена на «улучшение публичных цифровых услуг» и «повышение общей безопасности и обслуживания программного обеспечения с открытым исходным кодом».

За этот период фонд получил более 500 предложений проектов на общую сумму более 114 миллионов евро, что, по словам представителей, подчеркивает спрос на решения с открытым исходным кодом.

В то время как фонд отмечает свои достижения, дополнительные детали о его инициативах и будущих целях можно найти в блоге к годовщине.

Источник:Sovereign Tech Fund
Автор:Максим Многословный
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