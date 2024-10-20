Фонд суверенных технологий Германии вложил уже 23 млн евро в ПО с открытым кодом

Опубликовано 20 октября 2024, 03:451 мин.
Фонд суверенных технологий Германии вложил уже 23 млн евро в ПО с открытым кодомОтмечает два года инвестиций
Фонд суверенных технологий Германии (STF) достиг отметил свою вторую годовщину «продвижения публичной цифровой инфраструктуры». За последние два года фонд инвестировал более 23 миллионов евро в шестьдесят технологий с открытым исходным кодом.
Эта инициатива, поддерживаемая немецким правительством, направлена на «улучшение публичных цифровых услуг» и «повышение общей безопасности и обслуживания программного обеспечения с открытым исходным кодом».
За этот период фонд получил более 500 предложений проектов на общую сумму более 114 миллионов евро, что, по словам представителей, подчеркивает спрос на решения с открытым исходным кодом.
В то время как фонд отмечает свои достижения, дополнительные детали о его инициативах и будущих целях можно найти в блоге к годовщине.