В июне, в ходе боевых действий в Запорожской и Донецкой областях на юге Украины, четыре украинские бригады были вынуждены приостановить наступление из-за нехватки мостоукладчиков, пишет Экс. Один единственный мостоукладчик не мог удовлетворить потребности военных.

Экс отметил, что российские силы начали обстреливать украинскую технику с противотанковыми ракетами с другой стороны водного барьера, и это вынудило ВСУ приостановить наступление.

У ВСУ сейчас около 70 бронетанковых мостоукладчиков, но они распределены неравномерно между бригадами.