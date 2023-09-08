Forbes: контрнаступление Украины проваливается из-за отсутствия мостоукладчиков

Forbes: контрнаступление Украины проваливается из-за отсутствия мостоукладчиковЕще одна причина неудачи
Обозреватель Forbes Дэвид Экс указал на еще один фактор, который затрудняет контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе СВО. Он отметил, что у ВСУ недостаточно мостоукладчиков, что создает серьезные проблемы.
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В июне, в ходе боевых действий в Запорожской и Донецкой областях на юге Украины, четыре украинские бригады были вынуждены приостановить наступление из-за нехватки мостоукладчиков, пишет Экс. Один единственный мостоукладчик не мог удовлетворить потребности военных.
Экс отметил, что российские силы начали обстреливать украинскую технику с противотанковыми ракетами с другой стороны водного барьера, и это вынудило ВСУ приостановить наступление.
У ВСУ сейчас около 70 бронетанковых мостоукладчиков, но они распределены неравномерно между бригадами.