Forbes: новая версия «Ланцета» представляет серьезную угрозу авиации ВСУ

Атака даже была заснята на видео другим российским беспилотником, что еще раз подчеркивает опасность подобных устройств. Последний удар показал, что киевские ВВС, возможно, недостаточно адаптировали свои средства ПВО для противодействия этим беспилотникам, пишет обозреватель издания.

Он заявил, что необходимо разработать стратегии маскировки самолетов на авиабазах и усилить ПВО ближнего радиуса действия. Так, ВСУ на собственных ошибках учиться либо не может, либо не хочет.