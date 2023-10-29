Forbes: российские дроны сделают работу танков ВСУ днем невозможной

В последних потерях танков Leopard 2A4, отмечает Forbes, немалую роль сыграли беспилотники. Для поражения этой бронетехники российскими войсками эффективно используются небольшие беспилотные летательные аппараты, оснащенные взрывчаткой.

Такие беспилотники все чаще становятся угрозой благодаря своей способности объединяться в рой и наносить множественные удары. Такая тактика позволяет постепенно повреждать или обездвиживать танк, делая его уязвимым для последующих атак.

При этом такие дроны чаще всего запускаются днем, потому что их управление происходит «от первого лица», чему помогают камеры на дронах. Так что если украинские танки, в случае увеличения Россией производства беспилотников, должны будут перейти на ночной вариант «работы».