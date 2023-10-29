Forbes: российские дроны сделают работу танков ВСУ днем невозможной

Forbes: российские дроны сделают работу танков ВСУ днем невозможнойБыли подбиты еще танки
По данным Forbes, российские войска подбили еще два украинских танка Leopard, что стало четвертой и пятой потерей за неделю. Последние инциденты произошли в Запорожской области, где базируется украинская 33-я механизированная бригада, являющаяся эксклюзивным пользователем первоначальных 40 танков Leopard 2A4.
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В последних потерях танков Leopard 2A4, отмечает Forbes, немалую роль сыграли беспилотники. Для поражения этой бронетехники российскими войсками эффективно используются небольшие беспилотные летательные аппараты, оснащенные взрывчаткой.
Такие беспилотники все чаще становятся угрозой благодаря своей способности объединяться в рой и наносить множественные удары. Такая тактика позволяет постепенно повреждать или обездвиживать танк, делая его уязвимым для последующих атак.
При этом такие дроны чаще всего запускаются днем, потому что их управление происходит «от первого лица», чему помогают камеры на дронах. Так что если украинские танки, в случае увеличения Россией производства беспилотников, должны будут перейти на ночной вариант «работы».