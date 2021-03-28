Ford начала делать автомобили из отходов 3D-печати

Ford уже давно изготавливает часть деталей для автомобилей методом 3D-печати. 3D-принтеры для этого компания закупила у HP. При такой технологии образуется малое количество отходов, но они тем не менее есть. Поэтому вместе с HP Ford разработала технологию повторного использования отходов. Они перерабатываются, гранулируются и применяются для литья под давлением. В частности, производятся фиксаторы топливопровода пикапов F-250.

Ford утверждает, что применяет такой метод первой в автомобильной промышленности. Кроме того, изготовленные таким путём фиксаторы получаются на 7% легче и на 10% дешевле.