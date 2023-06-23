Ford получил $9,2 млрд, чтобы помочь США догнать Китай

Кредит, являющийся крупнейшей государственной поддержкой американского автопроизводителя со времен финансового кризиса 2009 года, направлен на поддержку экспансии Ford в сегмент электромобилей. Заводы, строящиеся в Кентукки и Теннесси совместным предприятием BlueOval SK, будут соответствовать амбициозному плану Ford по производству до 2 миллионов электромобилей к 2026 году. Ориентировочная стоимость трех заводов и примыкающего к ним сборочного цеха Ford EV составляет 11,4 миллиарда долларов.

Кроме того, электромобили Ford отечественного производства будут иметь право на существенные льготы в рамках Закона о снижении инфляции, предусматривающего финансирование экологически чистой энергии.