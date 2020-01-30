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Ford придумал, как защитить колёса автомобиля от кражи при помощи голоса водителя
И 3D-печати
В Ford придумали, как защитить колёса автомобиля от кражи при помощи голоса водителя. Изюминка нового метода — в 3D-печати уникальных гаек.
Сейчас для предотвращения краж дорогих легкосплавных дисков вместе с покрышками применяются специальные гайки. Снять их можно только с помощью особых переходников. Впрочем, злоумышленники могут добыть и их, а значит данный метод защиты не такой уже и действенный.
Специалисты Ford предложили печатать на 3D-принтере гайки и головки индивидуального для каждого автомобилиста. Но самое интересное здесь заключается в том, что эксперты хотят использовать запись голоса автовладельца. На основе этой записи будет формироваться особый «узор» для гайки. Для дополнительной защиты в рисунок гайки можно добавить рёбра и расширяющиеся углубления, чтобы нельзя было сделать её восковой слепок.