Ford придумал, как защитить колёса автомобиля от кражи при помощи голоса водителя

Сейчас для предотвращения краж дорогих легкосплавных дисков вместе с покрышками применяются специальные гайки. Снять их можно только с помощью особых переходников. Впрочем, злоумышленники могут добыть и их, а значит данный метод защиты не такой уже и действенный.

Специалисты Ford предложили печатать на 3D-принтере гайки и головки индивидуального для каждого автомобилиста. Но самое интересное здесь заключается в том, что эксперты хотят использовать запись голоса автовладельца. На основе этой записи будет формироваться особый «узор» для гайки. Для дополнительной защиты в рисунок гайки можно добавить рёбра и расширяющиеся углубления, чтобы нельзя было сделать её восковой слепок.