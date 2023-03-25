Ford работает над "революцией американского грузовика": Project T3

Ford работает над "революцией американского грузовика": Project T3Проект представят в 2025 году
На днях Ford объявила, что работает над "революцией американского грузовика" под кодовым названием Project T3. Он будет использовать все имеющиеся в распоряжении Ford технологии, в том числе автопилот, достаточно развитый, чтобы позволить водителю, например, вздремнуть.
Фото: Ford
“*Project Т3 - это возможность совершить революцию в американском грузовике", - заявил генеральный директор Ford Джим Фарли. "Мы объединяем 100-летнее ноу-хау Ford в области грузовиков с талантами мирового класса в области электромобилей, программного обеспечения и аэродинамики”
Команда, разрабатывающая грузовик, ставит перед собой единственную задачу - оцифровать и электрифицировать пикап. Ford обещает, что T3 будет набит донельзя инновационными технологиями.
Ford планирует представить грузовик T3 в 2025 году. А до тех пор компания будет инвестировать в завод, на котором “революционные” грузовики и будут собирать.