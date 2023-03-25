Ford работает над "революцией американского грузовика": Project T3

“*Project Т3 - это возможность совершить революцию в американском грузовике", - заявил генеральный директор Ford Джим Фарли. "Мы объединяем 100-летнее ноу-хау Ford в области грузовиков с талантами мирового класса в области электромобилей, программного обеспечения и аэродинамики”

Команда, разрабатывающая грузовик, ставит перед собой единственную задачу - оцифровать и электрифицировать пикап. Ford обещает, что T3 будет набит донельзя инновационными технологиями.

Ford планирует представить грузовик T3 в 2025 году. А до тех пор компания будет инвестировать в завод, на котором “революционные” грузовики и будут собирать.