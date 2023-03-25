Наука и технологии
10:59, 25 марта 2023
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Ford работает над "революцией американского грузовика": Project T3

Проект представят в 2025 году

На днях Ford объявила, что работает над "революцией американского грузовика" под кодовым названием Project T3. Он будет использовать все имеющиеся в распоряжении Ford технологии, в том числе автопилот, достаточно развитый, чтобы позволить водителю, например, вздремнуть.

Ford работает над "революцией американского грузовика": Project T3

Фото: Ford

“*Project Т3 - это возможность совершить революцию в американском грузовике", - заявил генеральный директор Ford Джим Фарли. "Мы объединяем 100-летнее ноу-хау Ford в области грузовиков с талантами мирового класса в области электромобилей, программного обеспечения и аэродинамики”

Команда, разрабатывающая грузовик, ставит перед собой единственную задачу - оцифровать и электрифицировать пикап. Ford обещает, что T3 будет набит донельзя инновационными технологиями.

Ford планирует представить грузовик T3 в 2025 году. А до тех пор компания будет инвестировать в завод, на котором “революционные” грузовики и будут собирать.

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