Ford уволит почти пятую часть всех сотрудников в Европе

Это решение принято на фоне замедления темпов роста продаж EV в Европе. Правительство Германии недавно прекратило программу субсидирования электромобилей, что способствовало падению продаж электромобилей на 37% по сравнению с прошлым годом. Экономическое давление и растущая конкуренция со стороны китайских автопроизводителей, таких как Xiaomi, еще больше усложнили стратегию Ford по переходу на полностью электрические автомобили к 2030 году.

Генеральный директор Ford Джим Фарли признал, что конкурировать с дешевыми китайскими электромобилями очень сложно, а финансовый директор Джон Лоулер раскритиковал отсутствие эффективной государственной политики в Европе.