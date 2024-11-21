Ford уволит почти пятую часть всех сотрудников в Европе

Опубликовано 21 ноября 2024, 17:531 мин.
Ford уволит почти пятую часть всех сотрудников в ЕвропеИ снижает объемы производства электромобилей
Ford объявила о значительных сокращениях в Европе. Включая сокращение 4 000 рабочих мест и уменьшение объемов производства электромобилей Explorer и Capri. Увольнения, составляющие 14% европейского персонала Ford, в первую очередь затронут предприятия в Германии и Великобритании и окажут минимальное влияние на другие рынки.
Это решение принято на фоне замедления темпов роста продаж EV в Европе. Правительство Германии недавно прекратило программу субсидирования электромобилей, что способствовало падению продаж электромобилей на 37% по сравнению с прошлым годом. Экономическое давление и растущая конкуренция со стороны китайских автопроизводителей, таких как Xiaomi, еще больше усложнили стратегию Ford по переходу на полностью электрические автомобили к 2030 году.
Генеральный директор Ford Джим Фарли признал, что конкурировать с дешевыми китайскими электромобилями очень сложно, а финансовый директор Джон Лоулер раскритиковал отсутствие эффективной государственной политики в Европе.