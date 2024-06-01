Опубликовано 01 июня 2024, 21:45
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Форель в загрязненных шахтами реках оказалась «генетически изолирована»Показало исследование
Новое исследование показало, что форель в реках, загрязненных металлами из заброшенных шахт на Британских островах, генетически «изолирована» от других популяций форели. Ученые из университетов Эксетера и Кардиффа проанализировали форель в 71 месте в Великобритании и Ирландии.
Исследование показало, что хотя форель в загрязненных металлами реках выглядит здоровой, ее генетическое разнообразие значительно снижено, что делает ее уязвимой для будущих угроз.
Исследователи обнаружили, что популяции форели в загрязненных металлами реках, например, в Корнуолле, Уэльсе и северо-восточной Англии, развивали устойчивость к металлам в периоды пиковой добычи, что привело к генетической изоляции.
В исследовании также подчеркивается, что физические барьеры, такие как плотины, еще больше усугубляют генетическую изоляцию. Уменьшение вымывания шахтных вод и устранение этих барьеров могло бы смягчить эту изоляцию.