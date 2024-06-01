Форель в загрязненных шахтами реках оказалась «генетически изолирована»

Исследование показало, что хотя форель в загрязненных металлами реках выглядит здоровой, ее генетическое разнообразие значительно снижено, что делает ее уязвимой для будущих угроз.

Исследователи обнаружили, что популяции форели в загрязненных металлами реках, например, в Корнуолле, Уэльсе и северо-восточной Англии, развивали устойчивость к металлам в периоды пиковой добычи, что привело к генетической изоляции.

В исследовании также подчеркивается, что физические барьеры, такие как плотины, еще больше усугубляют генетическую изоляцию. Уменьшение вымывания шахтных вод и устранение этих барьеров могло бы смягчить эту изоляцию.