«Формула-1» начала продавать на гонки NFT-билеты

Благодаря приобретению NFT-билета пользователи смогут попадать на следующие соревнования по автоматически продлеваемой скидке, потому такие цифровые билеты можно использовать и после текущего мероприятия.

Разработчики уверены, что NFT в спорте — своевременное и удобное решение. Такие активы предполагают простоту и удобство входа в систему идентификации и транзакций, защищённость, потому что это такие же криптографические активы на блокчейне, а также прозрачность расчётов.