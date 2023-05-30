«Формула-1» начала продавать на гонки NFT-билеты

«Формула-1» начала продавать на гонки NFT-билетыЭто цифровые активы, действующие постоянно
Компания Platinum Group, которая является поставщиком билетов для мировых гонок «Формула-1», разработала NFT-билеты, по которым можно будет попасть на соревнования. NFT — невзаимозаменяемый, то есть уникальный токен — цифровой актив, закрепляющий за владельцем право на владение. NFT нельзя обменять на другой токен — цифровой актив предполагает персонализацию и потому содержит уникальный идентификационный код.
Благодаря приобретению NFT-билета пользователи смогут попадать на следующие соревнования по автоматически продлеваемой скидке, потому такие цифровые билеты можно использовать и после текущего мероприятия.
Разработчики уверены, что NFT в спорте — своевременное и удобное решение. Такие активы предполагают простоту и удобство входа в систему идентификации и транзакций, защищённость, потому что это такие же криптографические активы на блокчейне, а также прозрачность расчётов.