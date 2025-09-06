Форум будущих технологий 2026 года посвятят биоэкономике

Опубликовано 06 сентября 2025, 17:231 мин.
Форум будущих технологий 2026 года посвятят биоэкономикеЧто на нём будет
В 2026 году Форум будущих технологий, который пройдет при участии президента России, будет полностью посвящен развитию биоэкономики. Об этом сообщил советник президента и секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков, пишет ТАСС.
Форум состоится в феврале 2026 года и станет площадкой для обсуждения новых технологий, способных изменить экономику и промышленность. Кобяков подчеркнул, что искусственный интеллект является одной из ключевых технологий на пути к биоэкономике. По его словам, уже действует государственная программа, которая создаёт «мост в будущее».
Он отметил, что технологии, такие как ИИ или атомная энергия, могут использоваться как для мирных целей, так и представлять потенциальную опасность. Поэтому их развитие требует внимания и контроля. Цель форума — обсудить, как новые технологии помогут развитию биоэкономики, улучшению производства, науки и экологии, а также безопасной интеграции инноваций в экономику страны.