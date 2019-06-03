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Фотограф организовал «голый» митинг за свободу сосков в Instagram и Facebook

В акции участвовали почти сотня голых людей
Американский фотограф и художник Спенсер Туник (Spencer Tunick) организовал акцию против политики Facebook и Instagram, не позволяющей публиковать фотографии с неприкрытыми женскими сосками. На акцию пришли десятки обнажённых женщин.

Эти женщины — участницы правозащитной группы Grab Them By The Ballot. Акцию назвали #WeTheNipple. Прошла она рядом с офисом Facebook в Нью-Йорке. Как сказал Туник, цензура в соцсети Instagram, принадлежащей Facebook, не позволяет ему, как художнику, свободно самовыражаться. А женщины уже давно выражают своё недовольство строгой политикой компании.

В акции приняли участие около 100 человек, и мужчины и женщины. Они выступали полностью голыми, только частично прикрываясь огромными фотографиями мужских сосков. Интересно, что хозяева этих сосков — барабанщик группы Red Hot Chili Peppers, художники Андрес Серрано и Пол Сепуя, радиоведущий Энди Коэн и сам Туник.

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