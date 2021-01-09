Наука и технологии
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Фотографии людей научились превращать в реалистичные 3D-изображения
Они показываются в «голографическом дисплее»
На Kickstarter появился проект компании из Бруклина — «голографический дисплей» Looking Glass Portrait. Он может превращать фотографии людей в 3D-изображения.
Компания называет Looking Glass Portrait первым персональным голографическим дисплеем. Чтобы им воспользоваться, достаточно сделать портретное фото на смартфон, например на iPhone (снимки, сделанные на него, уже содержат необходимую информацию о глубине). Затем эту фотографию нужно импортировать в HoloPlay Studio. Программа автоматически конвертирует фото в голограмму. После этого голограмма будет отображаться в Looking Glass Portrait.
Устройство позволяет делать и более сложные вещи, например, отображать видео и 3D-персонажей.
Компания предлагает Looking Glass Portrait по специальной цене $249 до 14 января 2021 года.
Looking Glass