Фотографы сделали более 350 тысяч снимков для гостей VK Fest

Все они были загружены в облачное хранилище, чтобы гости могли легко найти и сохранить свои фото с любого устройства. Можно загрузить своё селфи, и система сама найдёт все ваши фотографии среди сотен тысяч кадров, соберёт их в общий альбом.

Больше всего снимков сделано в Москве, свыше 155,5 тысячи. В Санкт-Петербурге почти 144 тысячи, в Нижнем Новгороде 26,5 тысячи, в Казани — 22,6 тысячи. Самым активным днём стало 18 июля в Москве, когда фотографы загрузили почти 79 тысяч кадров.

По сравнению с прошлым годом количество загруженных в сервис фотографий выросло на 50%.