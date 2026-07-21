Фотографы сделали более 350 тысяч снимков для гостей VK Fest

Опубликовано 21 июля 2026, 12:301 мин.
Фотографы сделали более 350 тысяч снимков для гостей VK FestОблако Mail подвело итоги фестиваля
В Казани, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве завершился музыкальный фестиваль VK Fest 2026. На протяжении всех дней фестиваля профессиональные фотографы, работавшие с Облако Mail, сделали более 350 тысяч снимков, подтвердили в сервисе.
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Все они были загружены в облачное хранилище, чтобы гости могли легко найти и сохранить свои фото с любого устройства. Можно загрузить своё селфи, и система сама найдёт все ваши фотографии среди сотен тысяч кадров, соберёт их в общий альбом.
Больше всего снимков сделано в Москве, свыше 155,5 тысячи. В Санкт-Петербурге почти 144 тысячи, в Нижнем Новгороде 26,5 тысячи, в Казани — 22,6 тысячи. Самым активным днём стало 18 июля в Москве, когда фотографы загрузили почти 79 тысяч кадров.
По сравнению с прошлым годом количество загруженных в сервис фотографий выросло на 50%.
Источник:Облако Mail
Автор:Максим Многословный
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