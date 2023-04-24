Фотосравнение: насколько гигантская ракета Starship больше самого крупного пассажирского самолёта Airbus

Фотосравнение: насколько гигантская ракета Starship больше самого крупного пассажирского самолёта AirbusОба аппарата выглядят внушительно
20 апреля компания SpaceX провела испытательный запуск своей многоразовой ракеты Starship. Ракета успешно стартовала с космодрома Бока-Чика в Техасе, однако во время полёта часть двигателей вышла из строя, что привело к отклонению ракеты от курса и последующему взрыву.
Стоит отметить, что данная ракета является самой крупной за всю историю космонавтики. И это привело к тому, что энтузиасты решили сравнить её с другим рекордсменом — самым большим авиалайнером Airbus:
Речь идёт о Airbus A380. Выяснилось, что Starship от SpaceX заметно больше крупнейшего гражданского самолёта. Высота ракеты составляет 120 м, а грузоподъёмность аппарата находится на уровне 150 т.
Напомним, что структура ракеты состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Стоимость проекта Starship составила $13 млрд.