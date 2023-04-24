Фотосравнение: насколько гигантская ракета Starship больше самого крупного пассажирского самолёта Airbus

Речь идёт о Airbus A380. Выяснилось, что Starship от SpaceX заметно больше крупнейшего гражданского самолёта. Высота ракеты составляет 120 м, а грузоподъёмность аппарата находится на уровне 150 т.

Напомним, что структура ракеты состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Стоимость проекта Starship составила $13 млрд.