Foxconn построит общее с TSMC предприятие в Индии

Ожидается, что в ближайшее время две тайваньские и одна японская компании окончательно согласуют детали партнерства, направленного на производство современных (и не очень) узлов микросхем. TSMC, одна из крупнейших в мире компаний по литью микросхем, в 2022 году показала значительный рост доходов на 33,5%, производя микросхемы для ведущих полупроводниковых компаний, таких как Apple, AMD и Nvidia.

В начале этой недели Foxconn расторгла совместное предприятие с Vedanta по производству микросхем и заявила о намерении отдельно подать заявку на получение льгот в рамках правительственного плана Индии по производству полупроводников.

Индийское правительство предлагает значительные субсидии компаниям, создающим в стране подразделения по производству микросхем, что привлекло интерес Foxconn и не только.