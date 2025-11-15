Фрагмент метеорита из Новгородской области привезли в УрФУ для изучения

Экспедиция в Новгородской области была совместной работой специалистов УрФУ и лаборатории метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН. Подробности о находке будут представлены на пресс-конференции в Москве 20 ноября, результаты совместных исследований ученые обещают обнародовать позже.

Предварительный анализ показал, что метеорит относится к типу LL-6 и является «родственником» челябинского метеорита типа LL-5. Это каменный хондрит с низким содержанием железа. Такая «конструкция» делает такие метеориты сложными для обнаружения как визуально, так и с помощью приборов. Привезенный в УрФУ фрагмент весит 33,2 грамма.

Эксперты подчеркнули, что каждый метеорит уникален и несет информацию о происхождении Солнечной системы. В России ранее не встречались метеориты такого типа, что делает находку особенно ценной.