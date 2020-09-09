Франция готовит удар по Apple и другим американским компаниям

Ле Мэр призвал создать больше крупных компаний в Европе, которые могли бы конкурировать с американскими производителями. Министр также отметил, что компании из США нечестно ведут бизнес, разрабатывая стратегии, которые заставляют людей пользоваться только их сервисами. Это явный выпад в сторону Apple, которая очень большое внимание уделяет собственной экосистеме.

Ле Мэр рассказал, что Франция может ввести новые правила, которые будут направлены конкретно на такие компании как Apple, занимающие доминирующее положение на рынке. Новое регулирование не позволит им разрабатывать «хищнические стратегии».