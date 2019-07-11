Франция готовится к торговой войне с США

Франция планирует взимать с компаний налог в размере 3% от суммы дохода, полученного в результате предоставления цифровых услуг в стране. Причём налогообложению подлежат все компании с годовым доходом более 25 миллионов евро от деятельности во Франции и 750 миллионов евро по всему миру. Ещё интересно то, что оплатить налог компаниям придётся «задним числом» — за доходы, полученные с начала 2019 года.

Ситуацию с налогом вчера поручил изучить президент США Дональд Трамп. Чем закончится проверка — предсказать сложно. Но журналисты предполагают, что США может ввести торговые ограничения в отношении Франции.