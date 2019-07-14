Франция готовится воевать в космосе

По словам Макрона, космическое командование будет учреждено в сентябре. Это гарантирует «развитие и укрепление возможностей Франции в космосе». Судя по всему, космические войска будут защищать французские спутники. В целом, укрепление военного потенциала в космосе президент назвал вопросом национальной безопасности.

Напомним, о намерении создать военно-космические силы заявляли и США. В декабре прошлого года был подписан указ о создании космического командования в структуре Пентагона. В июне СМИ писали о том, что НАТО планирует признать космическое пространство территорией для военных действий.