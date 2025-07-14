Наука и технологии
Опубликовано 14 июля 2025, 14:15
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Франция начала расследование против X Маска из-за «иностранного вмешательства»

Из-за рубежа
Франция начала уголовное расследование против социальной сети X, принадлежащей Илону Маску, из-за подозрений в манипуляциях алгоритмами с целью иностранного вмешательства. Расследование ведёт национальная жандармерия по поручению прокуратуры Парижа.
Франция начала расследование против X Маска из-за «иностранного вмешательства»

© Ferra.ru

Прокурор Лор Бекко заявила, что проверяются как сама компания X, так и ряд неуказанных лиц. Среди возможных преступлений — «нарушение работы системы» и «незаконный сбор данных» с помощью организованной группы.

Расследование началось после двух жалоб, поданных в феврале: одной от сотрудника французского госучреждения (вероятно, специалиста по кибербезопасности), и другой — от депутата парламента Эрика Ботореля.

Боторель считает, что на X действует алгоритмическая манипуляция, которая поддерживает политические взгляды Маска, и подал жалобу как депутат и гражданин, «не желающий, чтобы внешние силы влияли на демократические обсуждения во Франции».

Прокурор Бекко также курирует расследования в отношении Telegram и его создателя Павла Дурова.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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