Франция направит €13 млрд на развитие технологических компаний

Новый этап программы рассчитан на увеличение общего объема финансирования до €15 млрд к концу 2030 года. С момента запуска инициативы в 2020 году общий объем привлеченных средств должен достичь почти €31 млрд.

Около 50% инвестиций на новом этапе планируется направить в компании, работающие в сфере глубинных технологий. В числе новых участников программы стали страховая организация Carac, железнодорожные компании SNCF и RATP, оборонные группы Naval Group и MBDA, а также спутниковый оператор Eutelsat.

Французские власти рассчитывают, что программа поможет компаниям выходить на биржу, расширяться и сохранять связь с Францией и Европой. Кроме того, инициатива получила более выраженный европейский фокус для поддержки крупных технологических проектов.