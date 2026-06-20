Наука и технологии
Опубликовано 20 июня 2026, 19:10
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Франция направит €13 млрд на развитие технологических компаний

Страна усиливает суверенитет
Франция привлекла дополнительные €13 млрд от институциональных инвесторов для поддержки французских и европейских технологических компаний в рамках инициативы Tibi. Об этом сообщили в Министерстве финансов страны.
Франция направит €13 млрд на развитие технологических компаний

© Ferra.ru

Новый этап программы рассчитан на увеличение общего объема финансирования до €15 млрд к концу 2030 года. С момента запуска инициативы в 2020 году общий объем привлеченных средств должен достичь почти €31 млрд.

Около 50% инвестиций на новом этапе планируется направить в компании, работающие в сфере глубинных технологий. В числе новых участников программы стали страховая организация Carac, железнодорожные компании SNCF и RATP, оборонные группы Naval Group и MBDA, а также спутниковый оператор Eutelsat.

Французские власти рассчитывают, что программа поможет компаниям выходить на биржу, расширяться и сохранять связь с Францией и Европой. Кроме того, инициатива получила более выраженный европейский фокус для поддержки крупных технологических проектов.

Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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