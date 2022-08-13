Франция отказалась изучать Венеру вместе с Россией

Эти приборы должны были исследовать поверхность планеты методом спектроскопии. Часть компонентов для них должна была производиться во Франции, но она отказалась от участия в проекте.

В ИКИ заявили, что найдут других поставщиков. Вместо французских деталей индийский аппарат получит компоненты российского производства. Проблема в том, что срок их производства может затянуться. Роскосмос ещё не утвердил индийский проект и не предоставил ИКИ РАН необходимое финансирование. Между тем индийская миссия на Венеру запланирована на декабрь 2024 года.