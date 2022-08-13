Франция отказалась изучать Венеру вместе с Россией

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Франция отказалась изучать Венеру вместе с РоссиейА точнее, давать компоненты для научных приборов
Заместитель директора Института космических исследований (ИКИ) РАН по вопросам обеспечения проекта «ЭкзоМарс», заведующий отделом физики планет Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Олег Кораблев сообщил, что Франция отказалась создавать вместе с Россией приборы для индийского орбитального аппарата по изучению Венеры.
Эти приборы должны были исследовать поверхность планеты методом спектроскопии. Часть компонентов для них должна была производиться во Франции, но она отказалась от участия в проекте.
В ИКИ заявили, что найдут других поставщиков. Вместо французских деталей индийский аппарат получит компоненты российского производства. Проблема в том, что срок их производства может затянуться. Роскосмос ещё не утвердил индийский проект и не предоставил ИКИ РАН необходимое финансирование. Между тем индийская миссия на Венеру запланирована на декабрь 2024 года.