Франция откажется от Windows в пользу Linux ради цифрового суверенитета

Опубликовано 11 апреля 2026, 17:441 мин.
Франция откажется от Windows в пользу Linux ради цифрового суверенитетаЕвропа стремится снизить зависимость от американских технологий
Франция начала переход рабочих компьютеров с Microsoft Windows на систему с открытым кодом Linux. Решение стало частью стратегии цифрового суверенитета Европы, направленной на снижение зависимости от зарубежных технологий, прежде всего американских и китайских решений.
© Ferra.ru
Параллельно страна уже отказалась от некоторых сервисов видеосвязи, включая Zoom и Microsoft Teams, в пользу французской платформы Visio. Также сообщается о планах переноса медицинских данных на новую систему к концу 2026 года. Эти шаги входят в более широкую программу перехода государственных цифровых сервисов на локальные решения.
На фоне этого в Европе продолжаются обсуждения влияния американской технологической политики и возможного давления на регуляторы ЕС. Представители европейских институтов подчеркивают необходимость развития собственных технологий и снижения рисков внешнего контроля над цифровой инфраструктурой.