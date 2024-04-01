Франция передаст Украине 40-летнюю бронетехнику

«Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны бронетанковые машины, и это ключевой момент для мобильности войск», — сказал Лекорню. По словам министра, хотя VAB — старая техника, она «все еще работает» и может быть полезна ВСУ. Передача сотен бронемашин запланирована на 2024-й и начало 2025 года.

Помимо бронетехники, Франция также направит Украине новую партию ракет Aster 30 для зенитно-ракетных комплексов SAMP/T Mamba. Это решение было принято в ответ на просьбы Киева о помощи в усилении ПВО.

Бронетранспортер VAB был разработан во Франции в 1970-х годах. Он находится на вооружении французской армии с 1976 года. VAB имеет колесную формулу 4×4 и может перевозить до 10 человек. Бронетранспортер вооружен 7,62-мм пулеметом.