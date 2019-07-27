Франция разместит в космосе лазерное оружие

По словам министра, Франция значительно отстаёт в разработке боевых лазеров от других стран. Поэтому ей нужно это отставание наверстать. Подробностей о новом противоспутниковом оружии, однако, глава министерства не раскрыл.

Напомним, ранее стало известно, что Франция создаёт космические войска, которые призваны защищать страну от противника в космическом пространстве. В рамках этой программы будут созданы «спутники с лазерным и лазерно-пулемётным вооружением» и «облака патрулирующих наноспутников». На это государство выделило уже 3,6 миллиардов евро. Программа будет реализована до 2025 года.