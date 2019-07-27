Ferra

Франция разместит в космосе лазерное оружие

На спутниках
Министр обороны Франции рассказал, что власти намерены заказать разработку лазерного оружия для небольших спутников. Они будут выводить из строя спутниковые системы противника.

По словам министра, Франция значительно отстаёт в разработке боевых лазеров от других стран. Поэтому ей нужно это отставание наверстать. Подробностей о новом противоспутниковом оружии, однако, глава министерства не раскрыл.

Напомним, ранее стало известно, что Франция создаёт космические войска, которые призваны защищать страну от противника в космическом пространстве. В рамках этой программы будут созданы «спутники с лазерным и лазерно-пулемётным вооружением» и «облака патрулирующих наноспутников». На это государство выделило уже 3,6 миллиардов евро. Программа будет реализована до 2025 года.

Самое читаемое